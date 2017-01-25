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Общество

Shaping Davos: Baku: новые возможности для молодежи за счет занятости - ФОТО 25.01.2017 17:16

В Баку при партнерстве молодежной предпринимательской программы Youth Inc. состоялся форум Shaping Davos: Baku.

Организаторами мероприятия форума, прошедшего в Университете «АДА», выступили Global Shapers: Baku Hub и Национальный совет молодежных организаций Азербайджана.

Основной темой форума стало создание новых возможностей для молодежи за счет занятости.  Участники форума также ознакомились с выставкой стартапов молодых предпринимателей.

Проректор Университета «АДА» Фариз Исмаилзаде подчеркнул актуальность темы и отметил, что форум посвящен таким вопросам, как образование молодежи в современном мире, возможности трудоустройства, карьерный рост.

Он отметил, что для решения этого вопроса в Университете «АДА» был создан Центр карьеры, со студентами регулярно проводятся тренинги по карьерному росту.

Выступивший на мероприятиии сотрудник отдела общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Сабухи Рзаев предоставил информацию о связях Азербайджана со Всемирным экономическим форумом, установившихся в годы независимости:

«В 1995 году азербайджанская делегация во главе с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым приняла участие в экономическом форуме в Давосе. Президент Ильхам Алиев неоднократно принимал участие в работе форума, доводил до внимания позицию нашей страны, которую она занимает в международных экономических отношениях. Азербайджан в этом году также был представлен на Давосском форуме».

Исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, исполнительный куратор Global Shapers Community Baku Фархад Гаджиев отметил, что проводимый форум является интересной инициативой: «Через эту сеть мы можем наладить связи со многими сообществами мира и воспользоваться бизнес-возможностями данных сообществ».

Председатель Национального совета молодежных организаций Сеймур Гусейнов в своем выступилении отметил значимость данного мероприятия и призвал молодежь быть активной в данном направлении.

В рамках форума были организованы панельные обсуждения по вопросам создания новых рабочих мест за счет привлечения молодежи к предпринимательству, повышения занятости молодежи посредством профобразования и неформального обучения.

В роли модератора второй панели выступил координатор молодежной предпринимательской программы Youth Inc. Мушвиг Гасанов, рассказавший участникам форума о деятельности организации и поддержке развития молодежного предпринимательства.

Был продемонстрирован видеоролик, подготовленный в Центре бизнес-инкубации Youth Inc.

Отметим, что форум Shaping Davos: Baku состоялся впервые в Азербайджане, и Баку стал одним из 16 городов, получивших право на его проведение.

Программа Youth Inc. официально стартовала в 2013 году при партнерстве компании Coca-Cola, Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Общественной организации «Дебаты в гражданском обществе» (DVC).

В 2015 году был создан Центр бизнес-инкубации Youth Inc. За годы активной деятельности Youth Inc. выпускники программы реализовали  различные бизнес-проекты, были поддержаны 25 стартапов, около 7 тыс. молодых людей приняли участие в различных семинарах.

1news.az

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