Подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц положительно повлияет на уровень их жизни, считает депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по здравоохранению Малахат Ибрагимгызы.

«В первый месяц нового года господин Президент традиционно подписал такой прекрасный указ. Почему говорю традиционно – потому что подписание подобных указов, призванных улучшить жизнь беженцев и вынужденных переселенцев, стало носить традиционный характер», - заявила 1news.az М.Ибрагимгызы.

По ее словам, это было ожидаемым решением.

«В любом обществе есть своя чувствительная прослойка. И в нашем обществе люди, ставшие вынужденными переселенцами, составляют типичную чувствительную группу», - констатировала депутат.

Она отметила, что основа проводимой Президентом Азербайджана политики является социально направленной.

«Как говорил еще Общенациональный лидер Гейдар Алиев, Азербайджан, хоть и идет по пути рыночной экономики, основой проводимой в стране политики является социальная направленность. И это является фундаментом проводимой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым политики, подписываемых им распоряжений и указов, а также реализуемых в стране проектов.

Поэтому данное решение, затрагивающее судьбы сотен тысяч людей, было действительно воспринято в обществе на высоком уровне. Особенно сами вынужденные переселенцы высоко оценили данный указ.

Повторюсь, что такого рода решения носят уже традиционный характер, люди к ним привыкли. В каждый чувствительный момент господин Президент с большим вниманием принимает важные в социальном плане решения. Мы можем только приветствовать это. Мы поддерживаем такие решения. И от имени своих избирателей, среди которых много беженцев и вынужденных переселенцев, я благодарю главу государства за это решение.

Указ окажет положительное влияние на уровень жизни вынужденных переселенцев. Здесь следует отметить очень важный момент. Пособие выделяется на каждого человека, причем начисляется на личный счет каждого вынужденного переселенца. Представьте себе, если семья вынужденного переселенца состоит из 4-5 человек, то начисленная сумма получается довольно внушительной, и это должно оцениваться высоко. Эти деньги серьезно помогут людям указанной категории в решении их социальных проблем», - резюмировала М.Ибрагимгызы.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.

Как сообщал ранее 1news.az, в соответствии с указом, с 1 января 2017 года единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов [на каждого члена семьи] начисляется вместо пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

Ялчин Алиев