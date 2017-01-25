USD1.8559
EUR1.9910
RUB0.0314
Brent55.31
WTI52.99
Золото1 205.11
S&P 500 Index2 280.07
Nikkei 22519 015.09
Общество

Депутат: Указ Президента положительно повлияет на уровень жизни вынужденных переселенцев 25.01.2017 16:43

Подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц положительно повлияет на уровень их жизни, считает депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по здравоохранению Малахат Ибрагимгызы.

«В первый месяц нового года господин Президент традиционно подписал такой прекрасный указ. Почему говорю традиционно – потому что подписание подобных указов, призванных улучшить жизнь беженцев и вынужденных переселенцев, стало носить традиционный характер», - заявила 1news.az М.Ибрагимгызы.

По ее словам, это было ожидаемым решением.

«В любом обществе есть своя чувствительная прослойка. И в нашем обществе люди, ставшие вынужденными переселенцами, составляют типичную чувствительную группу», - констатировала депутат.

Она отметила, что основа проводимой Президентом Азербайджана политики является социально направленной.

«Как говорил еще Общенациональный лидер Гейдар Алиев, Азербайджан, хоть и идет по пути рыночной экономики, основой проводимой в стране политики является социальная направленность. И это является фундаментом проводимой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым политики, подписываемых им распоряжений и указов, а также реализуемых в стране проектов.

Поэтому данное решение, затрагивающее судьбы сотен тысяч людей, было действительно воспринято в обществе на высоком уровне. Особенно сами вынужденные переселенцы высоко оценили данный указ.

Повторюсь, что такого рода решения носят уже традиционный характер, люди к ним привыкли. В каждый чувствительный момент господин Президент с большим вниманием принимает важные в социальном плане решения. Мы можем только приветствовать это. Мы поддерживаем такие решения. И от имени своих избирателей, среди которых много беженцев и вынужденных переселенцев, я благодарю главу государства за это решение.

Указ окажет положительное влияние на уровень жизни вынужденных переселенцев. Здесь следует отметить очень важный момент. Пособие выделяется на каждого человека, причем начисляется на личный счет каждого вынужденного переселенца. Представьте себе, если семья вынужденного переселенца состоит из 4-5 человек, то начисленная сумма получается довольно внушительной, и это должно оцениваться высоко. Эти деньги серьезно помогут людям указанной категории в решении их социальных проблем», - резюмировала М.Ибрагимгызы.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.

Как сообщал ранее 1news.az, в соответствии с указом, с 1 января 2017 года единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов [на каждого члена семьи] начисляется вместо пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

Ялчин Алиев

402количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ мессенджер WhatsApp добавлено три новых функцииВыделено 4 млн манатов на восстановление села, освобожденного от оккупацииАдрей Бедняков прогулялся по Баку в компании Влада Лисовца в рамках программы «Проводник» - ФОТО – ВИДЕООпределен самый дешевый для переезда город мираАльфонс из Азербайджана оформлял на влюбленных в него челябинок крупные автокредитыОскар-2017: «Ла-Ла Ленд» с 14 номинациями повторил рекорд «Титаника» и «Все о Еве» – ПОЛНЫЙ СПИСОКБелый дом призвал оставить в покое младшего сына ТрампаСемилетняя девочка из Алеппо написала открытое письмо ТрампуStart Up. Sartoria Enzo: Раззаг Бабаев об азербайджанском ателье мужской одежды с «итальянским акцентом» – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января17:35 Курс маната к доллару на четверг, 26 января17:32 Самолет AZAL вылетит из Лондона без задержанных бортпроводников – ОБНОВЛЕНО17:24 Минфин об исполнении госбюджета Азербайджана в 2016 году17:16 Shaping Davos: Baku: новые возможности для молодежи за счет занятости - ФОТО17:08 «Гордость и предубеждение» покорившего Турцию азербайджанского дизайнера Руфата Исмайлова – ФОТО17:00 В США в отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках16:59 В Кувейте казнили члена королевской семьи16:52 Эрдоган: Позиция Турции в отношении севера Сирии зависит от степени угрозы16:43 Депутат: Указ Президента положительно повлияет на уровень жизни вынужденных переселенцев16:42 Бинали Йылдырым: Шаги Анкары повысили престиж Турции в регионе16:32 Очередной случай гибели военнослужащего в рядах ВС Армении16:26 Армяне попытались купить за коньяк отказ украинского докладчика ПАСЕ признавать Нагорный Карабах азербайджанским16:15 Азербайджанец назначен вице-премьером Башкортостана16:06 Агентство A.M. Best Global подтвердило кредитные рейтинги PAŞA Sığorta15:58 Сегодня азербайджанская молодежь пытается быть похожей на героев зарубежных фильмов – Депутат