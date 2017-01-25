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Общество

Азербайджанец назначен вице-премьером Башкортостана 25.01.2017 16:15

Указом Главы Башкортостана заместителем премьер-министра правительства республики назначен азербайджанец Фархад Самедов.

Он будет заниматься вопросами промышленности и инновационной политики, природопользования и экологии, информатизации, предпринимательства и туризма.

Об этом 1news.az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

58-летний Фархад Самедов родился в грузинском городе Гардабани, окончил Московский инженерно-строительный институт, является кандидатом технических наук и почетным химиком России.

Новый вице-премьер Башкортостана известен как опытный управленец, отмечает новостное издание Уфы. В его послужном списке значатся руководящие должности в таких компаниях и предприятиях, как «Каустик»,  «Сода», «Петротэк-Холдинг».

В 2010–2015 годах занимал руководящие должности в ОАО АНК «Башнефть».

Свою трудовую биографию Самедов начал в Азербайджане в 1982 году, где работал строительным инженером.

Елена Остапенко, Э.Т.

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