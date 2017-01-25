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Общество

Сегодня азербайджанская молодежь пытается быть похожей на героев зарубежных фильмов – Депутат 25.01.2017 15:58

Сегодня на боевых позициях больше есть потребность в спортсменах, занимающихся видами кулачного боя, нежели в тех, кто играет в футбол.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании комитета по молодежи и спорту заявил президент Федерации кикбоксинга Адиль Алиев.

По его словам, сегодня азербайджанская молодежь пытается быть похожей на героев зарубежных фильмов.  

«Если мы сегодня будем пропагандировать наших спортсменов в регионах, будем показывать наших героев, победителей, то молодежь еще активнее станет заниматься спортом», - сказал он, отметив, что государство оказывает необходимую помощь в проведении подобных мероприятий.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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