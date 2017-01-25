В Азербайджане при трансфере молодого футболиста из одного клуба в другой 70 процентов выделяемых средств необходимо перечислять тренеру, который готовил футболиста с детства.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании комитета по молодежи и спорту заявил президент Детско-юношеской футбольной федерации, депутат Рауф Алиев.

Депутат в связи с этим предложил внести изменения в закон «О спорте». По его словам, данный шаг может сыграть важную роль в развитии футбола.

«Подобное решение было принято в исполнительном комитете АФФА. Однако мы хотели бы, чтобы оно нашло отражение и в законодательстве», - сказал он, отметив, что нововведение приведет к стимулированию тренеров и более быстрому развитию футбола.

Эльшан Рустамов, Г.Р.