Этот указ является еще одним проявлением заботы Президента Азербайджана о малообеспеченных людях, особенно о вынужденных переселенцах, составляющих чувствительную прослойку азербайджанского общества.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев, комментируя 1news.az подписанный Президентом Ильхамом Алиевым указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц. По его словам, согласно указу, деньги на оплату вынужденными переселенцами электроэнергии и газа будут перечисляться адресно, в виде конкретной денежной компенсации.

«Эти их расходы и раньше оплачивались за счет государства. Однако деньги перечислялись не конкретно гражданину, а организации, предоставляющей услугу», - сказал депутат.

Подчеркнув, что в социальной политике Азербайджана всегда во главу угла ставится адресность и рациональность, М.Гулиев отметил, что в этом смысле адресное предоставление вынужденным переселенцам льгот в виде денежных компенсаций, с одной стороны, позволяет им распоряжаться этими средствами рационально, по своему усмотрению, а с другой стороны, повышает эффективность этого процесса.

«То есть теперь соответствующие госструктуры за счет государства установят счетчики в квартирах вынужденных переселенцев и приравненных им лиц, которые впредь будут оплачивать расходы за потребленный ими газ и электроэнергию за счет выделяемых им компенсаций. Это повысит как эффективность обслуживания вынужденных переселенцев и приравненных им лиц, так и адресность», - сказал М.Гулиев.

Он коснулся также проделанной за последние годы работы по улучшению условий жизни и разрешению проблем беженцев и вынужденных переселенцев: «Ни для кого не секрет, что в 1992-93 годах у большинства беженцев и вынужденных переселенцев вообще не было своего жилья. Некоторые из них жили в землянках, другие в вагонах, кто-то в палатках, а кто-то в недостроенных, либо аварийных зданиях. Сегодня уже ничего такого нет. В результате непосредственного внимания и заботы главы государства были построены новые городки и поселки для обеспечения беженцев и вынужденных переселенцев жильем. Также были приняты необходимые меры для обеспечения их занятости».

Подчеркнув, что вопрос социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания государства, М.Гулиев напомнил, что до сих пор обеспечение их хлебом и мучными изделиями, оплата их коммунальных расходов, а также обучение их детей осуществлялось за счет государства. По его словам, внимание и забота азербайджанского государства о беженцах и вынужденных переселенцах может служить примером для других стран.

«Если брать в целом, Азербайджан ни по территории, ни по численности населения не является большой страной. Несмотря на это, Азербайджан 20 лет содержал беженцев и вынужденных переселенцев, составляющих 1/8 его населения. Но богатые европейские страны не могут справиться с 2,5 млн беженцев из арабских стран. И тут, когда начинаешь сравнивать, убеждаешься, какую огромную работу проделало азербайджанское государство, какую гуманистическую политику оно проводило. Можно с уверенностью сказать, что эта политика будет продолжена и в дальнейшем. Господин Президент сказал, что наша конечная цель - вернуть людей на свои родные земли и обеспечить им там еще более лучшую жизнь, чем раньше», - резюмировал М.Гулиев.