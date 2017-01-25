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Общество

Новогодняя сказка для воспитанников бакинского приюта в рамках Фестиваля скидок в ТЦ Park Bulvar – ФОТО 25.01.2017 15:07

Все дети любят сказки, и большинству из них сказки рассказывают родители с самого детства. Но, к сожалению, маленькие воспитанники Бакинского приюта для жертв насилия лишены родительской заботы и сказки слушают не часто.

Но в этот новый год сказка пришла и к ним. В планетарии имени Туси-Бохм  в ТЦ Park Bulvar дети стали участниками захватывающих «Новогодних космических приключений» и вместе с Бабой-ягой отправились в путешествие к звездам. Планеты, созвездия и астероиды оживали, принимали человеческий облик и рассказывали о себе юным зрителям.

После представления дети пообедали в McDonald’s, полюбовались городом с террасы Park Bulvar и получили подарки от сети магазинов MyBrands. Праздник выдался на славу.

Благотворительная акция прошла при поддержке сети магазинов MyBrands в рамках Фестиваля скидок, который продлится в ТЦ Park Bulvar до 31 января.

Во время фестиваля все бутики и рестораны проводят скидки, промоакции и различные эвенты.

Например, магазины сети MyBrands, такие как Juicy Couture, Coccinelle, United Colors of Benetton и т.д., предоставляют +10% скидки к уже имеющимся сезонным скидкам.

Каждое заведение в ТЦ Park Bulvar предоставляет выгодную акцию для клиентов. Например, каждому загрузившему на баланс карты Детского развлекательного центра Happy Land 10 AZN предлагается скидка 20% в ресторане Krusti Krab. А купив билет в Park Cinema, клиенты получают чай или кофе в кафе Coffee Shop.

Во время мероприятий разыгрывают различные подарки.

Торговый центр Park Bulvar ждет гостей.

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