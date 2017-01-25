Необходимо пожизненно лишать свободы лиц, совершивших беспощадное насилие в отношении детей.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей заявила председатель комитета Агия Нахчыванлы в ходе обсуждения нового законопроекта «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию».

По ее словам, в этом вопросе не должно быть альтернативных вариантов наказания для преступников.

«Наверное, для предотвращения насилия в отношении детей мы можем подготовить ряд предложений и поднять этот вопрос на заседании Милли Меджлиса», - сказала она.

В свою очередь депутат Астан Шахвердиев выступил за ужесточение наказания в отношении тех, кто привлекает несовершеннолетних к террористическим группировкам, употреблению наркотиков.

«В отношении подобных лиц также необходимо ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.