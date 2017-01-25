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Общество

В четверг в Баку и на Абшероне без осадков 25.01.2017 14:45

В четверг, 26 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами небольшой туман, ветер северо-западный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -1 до +3 градусов, днем - от +7 до +9. Непосредственно в столице ночью - от 0 до +2, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - на уровне 760 мм ртутного столба, влажность воздуха в среднем составит 75–85%.

В районах Азербайджана 26 января днем преимущественно без осадков, однако вечером и ночью местами возможны осадки в виде дождя и снега. Местами туман. Ветер преимущественно западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +7 до +12. В горной местности ночью - от -2 до -7, днем  - от -2 до +3 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что преобладание 26 января на Абшероне умеренного северного ветра хазри благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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