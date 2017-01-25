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Общество

Депутаты выразили обеспокоенность увеличением числа ранних браков, разводов и самоубийств среди подростков 25.01.2017 14:40

В Азербайджане увеличилось количество ранних браков и разводов, возросло число детей, не посещающих школу.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей заявил депутат Тахир Рзаев.

Он предложил включить в план мероприятий комитета организацию встреч в регионах, конкретно в южном регионе, где наиболее часто встречаются случаи ранних браков.

Председатель комитета Агия Нахчыванлы, в свою очередь, выразила обеспокоенность ростом в последнее время числа самоубийств среди подростков. По ее словам, возникают также проблемы в вопросах опекунства детей.

«В комитет за одну неделю по данному вопросу поступило 4 обращения», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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