В Азербайджане увеличилось количество ранних браков и разводов, возросло число детей, не посещающих школу.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей заявил депутат Тахир Рзаев.

Он предложил включить в план мероприятий комитета организацию встреч в регионах, конкретно в южном регионе, где наиболее часто встречаются случаи ранних браков.

Председатель комитета Агия Нахчыванлы, в свою очередь, выразила обеспокоенность ростом в последнее время числа самоубийств среди подростков. По ее словам, возникают также проблемы в вопросах опекунства детей.

«В комитет за одну неделю по данному вопросу поступило 4 обращения», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.