В парламенте обсудят вопрос защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию

На весенней сессии Милли Меджлиса будет вынесен на обсуждение новый законопроект «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию».

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей заявила председатель комитета Агия Нахчыванлы.

По ее словам, подготовка подобного законопроекта является социальным заказом.

«Уже завершена работа над законопроектом. В настоящее время ожидаем решения правительства», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.