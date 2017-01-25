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Общество

В парламенте будет подготовлен законопроект «О профессиональном образовании» 25.01.2017 14:05

В ходе весенней сессии Милли Меджлиса будет подготовлен законопроект «О профессиональном образовании».

Как передает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании парламентского комитета по науке и образованию заявил председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, уже ведется работа по подготовке этого законопроекта.

«С целью подготовки законопроекта была изучена законодательная база ряда стран. Во многих странах профессиональное образование развивается в формах собственности частного сектора, муниципалитета, государства», - сказал он, отметив, что до сих пор в республике нет закона, регулирующего данную сферу.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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