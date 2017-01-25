Милли Меджлис рассмотрит новый законопроект «О стимулировании сельскохозяйственного страхования»

В Азербайджане подготавливается новый законопроект «О стимулировании сельскохозяйственного страхования».

Как передает 1news.az, об этом в среду, 25 января, на заседании парламентского комитета по аграрной политике сообщил председатель комитета Эльдар Ибрагимов.

По его словам, несмотря на то, что в 2001 году был принят закон о сельхозстраховании, он не отвечает требованиям времени и поэтому есть необходимость в подготовке нового законопроекта.

«Рабочая группа парламентского комитета по аграрной политике совместно с Министерством сельского хозяйства работает под подготовкой этого законопроекта. Ожидается, что законопроект будет готов к маю текущего года», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.