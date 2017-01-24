Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов примет граждан в Сумгайыте.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием состоится 30 января и начнется в 10.00 в здании прокуратуры Сумгайыта.

К Закиру Гаралову могут обратиться жители города Сумгайыт, а также Абшеронского, Губадлинского, Хызинского и Зангиланского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и по электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.