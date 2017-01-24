Декан факультета журналистики Бакинского государственного университета (БГУ) Джахангир Мамедли поддержал своего заместителя Айтекин Зейналову, которая пригрозила студентам выговором, если обнаружит в социальных сетях критику с их стороны в адрес университета или деканата.

Аудиозапись А.Зейналовой с требованием и угрозами в адрес студентов была распространена накануне в социальных сетях.

Как заявил 1news.az Дж.Мамедли, его заместитель всего лишь призвала студентов соблюдать правила внутренней дисциплины.

«Согласно существующим правовым актам, студенты, обучающиеся в вузах, должны обязательно соблюдать правила внутренней дисциплины. В БГУ также существует инструкция о правилах внутренней дисциплины. При приеме на первый курс студенты знакомятся с этой инструкцией и подписывают документ о том, что будут соблюдать эти правила. Замдекана по социальным вопросам факультета журналистики Айтекин Зейналова всего лишь призвала студентов соблюдать правила внутренней дисциплины», - сказал Дж.Мамедли.

При этом он признал, что требование А.Зейналовой все же получилось жестким.

«Требование замдекана получилось немного жестким. В то же время, она лишь подчеркнула, что в противном случае, согласно инструкциям правил дисциплины, будут приняты соответствующие меры. Каждый студент должен соблюдать эти правила», - сказал он.

Напомним, что в распространенной аудиозаписи назначенная на должность замдекана в 2013 году А.Зейналова требует не писать в социальных сетях об университете и деканате в неуважительном тоне, иначе обещает, что лично при ее представлении ослушавшийся студент получит выговор.

Ялчин Алиев