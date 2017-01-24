Лала Махмудова, осужденная за убийство мужа, подала апелляционную жалобу.

Как сообщили 1news.az в Бакинском апелляционном суде, жалоба принята к рассмотрению, первое заседание по ней назначено на понедельник, 6 февраля.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Л.Махмудова была признана виновной в убийстве своего мужа, бизнесмена Кямрана Махмудова.

Решением судейской коллегии под председательством судьи Афгана Гаджиева Лала Махмудова и ее любовник Сади Мамедов были приговорены, соответственно, к 19 и 20 годам лишения свободы.

Из них 15 лет Сади Мамедов проведет в колонии строгого режима, 5 лет – в колонии общего режима.

Как ранее сообщил 1news.az глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, начатое по факту следствие установило, что 26 сентября 2015 года около 03.00 Сади Мамедов и Лала Махмудова проникли в квартиру мужа женщины - Кямрана Махмудова - с целью убить его.

Воспользовавшись тем, что К.Махмудов спал, С.Мамедов несколько раз выстрелил в него. Убедившись, что Кямран Махмудов мертв, убийцы ножом расчленили его, после чего на автомобиле марки BMW (госномер 10-КА-009) привезли труп в дачный дом брата С.Мамедова в Исмаиллинском районе, где закопали во дворе.

Лала Махмудова и Сади Мамедов были задержаны. По факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.2.1 («Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Тело Кямрана Махмудова эксгумировали, были проведены необходимые экспертизы, в качестве вещественных доказательств изъяты огнестрельное оружие и 12 гильз.

В ходе следствия 40-летняя подозреваемая Лала Яшар гызы Махмудова заявила, что убила своего мужа из-за того, что он отказывался развестись с ней.

Отметим, что Л.Махмудова работала медсестрой в столичном кожвендиспансере, а ее любовник Сади Бахрам оглу Мамедов – ювелир, владевший двумя ювелирными магазинами в центре Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото - Лала Махмудова, Сади Мамедов, Кямран Махмудов

Читайте по теме:

Обнародованы новые подробности о деле женщины, расчленившей своего мужа в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку вновь продлено следствие по делу женщины, ради любовника расчленившей мужа – ФОТО

В Баку начался суд над женщиной, ради любовника расчленившей мужа – ФОТО

Женщина, ради любовника расчленившая мужа, на суде не признала себя виновной – ФОТО

Любовник женщины, убившей и расчленившей мужа, признался в преступлении – ФОТО

Когда любовник расчленял тело мужа, она подавала ему мешки, а за стеной спали ее дети… - Подробности бакинской драмы

Прокурор потребовал сурового наказания для женщины, ради любовника расчленившей мужа - ФОТО

Прокурор потребовал 19 лет тюрьмы для женщины, ради любовника расчленившей мужа - ФОТО

В Баку вынесен приговор женщине, ради любовника расчленившей мужа - ФОТО