Лала Махмудова, осужденная за убийство мужа, подала апелляционную жалобу.
Как сообщили 1news.az в Бакинском апелляционном суде, жалоба принята к рассмотрению, первое заседание по ней назначено на понедельник, 6 февраля.
Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Л.Махмудова была признана виновной в убийстве своего мужа, бизнесмена Кямрана Махмудова.
Решением судейской коллегии под председательством судьи Афгана Гаджиева Лала Махмудова и ее любовник Сади Мамедов были приговорены, соответственно, к 19 и 20 годам лишения свободы.
Из них 15 лет Сади Мамедов проведет в колонии строгого режима, 5 лет – в колонии общего режима.
Как ранее сообщил 1news.az глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, начатое по факту следствие установило, что 26 сентября 2015 года около 03.00 Сади Мамедов и Лала Махмудова проникли в квартиру мужа женщины - Кямрана Махмудова - с целью убить его.
Воспользовавшись тем, что К.Махмудов спал, С.Мамедов несколько раз выстрелил в него. Убедившись, что Кямран Махмудов мертв, убийцы ножом расчленили его, после чего на автомобиле марки BMW (госномер 10-КА-009) привезли труп в дачный дом брата С.Мамедова в Исмаиллинском районе, где закопали во дворе.
Лала Махмудова и Сади Мамедов были задержаны. По факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.2.1 («Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
Тело Кямрана Махмудова эксгумировали, были проведены необходимые экспертизы, в качестве вещественных доказательств изъяты огнестрельное оружие и 12 гильз.
В ходе следствия 40-летняя подозреваемая Лала Яшар гызы Махмудова заявила, что убила своего мужа из-за того, что он отказывался развестись с ней.
Отметим, что Л.Махмудова работала медсестрой в столичном кожвендиспансере, а ее любовник Сади Бахрам оглу Мамедов – ювелир, владевший двумя ювелирными магазинами в центре Баку.
Тимур Рзаев, Э.Т.
На фото - Лала Махмудова, Сади Мамедов, Кямран Махмудов
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