В Бакинском аэропорту пресечена незаконная попытка ввоза в страну мини-склада золотых украшений.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, в ходе досмотра гражданки АР, прибывшей рейсом Стамбул – Баку, у нее во внутренних половых органах были обнаружены полиэтиленовые упаковки с золотыми изделиями.

В них находилось 8 колец, 4 пары сережек, 3 сережки без пары, 6 кулонов, 2 комплекта «серьги-кольца», 28 цепочек, 2 браслета, 2 комплекта «колье-браслет-серьги-кольца» и одна цепочка с кулоном.

Проведенная Центром судэкспертизы Министерства юстиции экспертиза установила, что эти ювелирные изделия сделаны из золота 583-585 пробы и весят 203,41 гр.

Драгоценности изъяты, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев