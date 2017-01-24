Семья Мамедовых прошлой осенью перенесла грипп.

Казалось бы, обычная история, но вот только для маленькой Хатун – самой младшей из Мамедовых – она стала началом долгих дней тяжелого лечения.

Родители четырехлетней девочки забили тревогу сразу, как только поняли, что грипп у их младшей дочери слишком затянулся: все уже выздоровели, а она продолжала температурить. Они отвели малышку в одну из клиник Баку, где им внезапно озвучили страшный диагноз: у девочки – миелобластный лейкоз.

Однако любящие родители решили уточнить диагноз, и с помощью коллег, друзей и знакомых сумели собрать необходимую сумму и срочно выехать в Минск, в онкологическую больницу. Здесь у них появилась надежда, ведь диагноз, поставленный белорусскими врачами, звучал хоть и тоже невесело, но не столь безнадежно. Выяснилось, что у Хатун – лимфобластный лейкоз, а он излечивается в 85 процентах случаев. В качестве причин лимфобластного лейкоза врачи называют различные вирусы, в том числе и вирус гриппа.

Не теряя времени, девочке тут же начали проводить лечение, и оно уже дало результаты. По словам врачей, если продолжать сеансы химиотерапии в течение необходимого периода, у Хатун есть все шансы победить болезнь, не прибегая к необходимости проведения операции по трансплантации костного мозга.

- Мы были в состоянии, близком к шоковому, и поняли лишь одно: нашей семье нужна помощь. Хатун должна выздороветь, но… для этого нужны деньги. Сумма, необходимая на лечение, составляет порядка 30 тысяч долларов. Благодаря помощи добрых людей нам удалось собрать 3 тысячи долларов.

Первую же крупную сумму нам передало руководство Expressbank - 13 911 манатов (около 7 400 долларов). И этот же банк осуществляет контроль за поступлением и расходованием всех средств, поступающих на наш счет для помощи Хатун, - рассказывает отец девочки Ровшан. - Кроме того, в клинику к Хатун приезжала супруга президента Турции Р.Т.Эрдогана Эмине ханум, которая передала нам 1500 долларов. Всего на сегодняшний день собрано 15 тысяч долларов, то есть ровно половина от необходимой суммы. Я прошу, очень прошу своих соотечественников помочь нам спасти нашу любимую дочь. У нее есть все шансы выздороветь и вновь стать той веселой и непоседливой любимицей всех наших бабушек и дедушек. Я очень прошу, помогите нам спасти Хатун! Мы уже прошли полпути, нам нужно дойти до победного конца и спасти мою девочку! – говорит Р.Мамедов

В «Фейсбуке» создана Группа помощи Хатун Мамедовой, кроме того, организация «Темиз Урек» выпустила видеоролик, рассказывающий о Хатун.

Мы присоединяемся к просьбе родных четырехлетней Хатун. Пожалуйста, не проходите мимо. Даже один манат, перечисленный вами на счет, созданный для оплаты медицинских услуг, может сыграть огромную роль в спасении жизни малышки Хатун.

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов и банковские реквизиты.

Да не оскудеет рука дающего!

Контакты: (+994 55) 631-32-33 (Ровшан, отец Хатун)

​