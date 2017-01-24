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Общество

Азербайджанская и российская модели мультикультурализма обсуждены в Москве - ФОТО 24.01.2017 10:45

Вопросы обмена опытом по сохранению нематериального наследия, выстраивания диалога культур и поиска наиболее эффективных инструментов для такого диалога обсуждены в Москве на форуме «Веков связующая нить».

В рамках этого форума прошли многочисленные круглые столы, дискуссионные площадки, и в их числе беседа о том, как может традиционная культура способствовать сохранению дружбы народов, построенной на терпимости и взаимоуважении.

Обычно это называют толерантностью, но, как полагает заместитель вице-президента Российского философского общества Российской Академии наук по международным делам Ариз Гезалов, на самом деле толерантность - необходимое, но недостаточное условие для взаимодействия культур, а значит, сохранения мира между всеми этносами и религиями.

«Толерантность – это, по сути, лишь сдерживание агрессивных и враждебных проявлений. Разумеется, в отношениях между культурами толерантность намного лучше, чем ее отсутствие. Но достаточно ли этого? Разумеется, нет», – сказал ученый. Он уверен, что на самом деле каждой культуре для развития и осознания своей уникальности необходим диалог с другими культурами, и вот этот-то диалог должен стать повседневностью. Должна сформироваться культура диалога культур, и именно она, а не толерантность является сутью мультикультурализма, остающегося единственной прививкой против ненависти, уверен А.Гезалов.

Руководитель Московского международного центра мультикультурализма Наталия Красовская обратила внимание на то, что мультикультурализм отнюдь не является каким-то новым и чужеродным явлением в России. «Мы просто присваиваем умные названия тому, что всегда было частью нашей культуры. Точно так же дело обстоит в Азербайджане, где диалог культур существует веками, и сегодня, когда дела в мире дошли до физического выстраивания стен, необходимо обратиться к тому огромному опыту, который накоплен и Россией, и Азербайджаном в сохранении и выстраивании диалога традиционных культур», - сказала Н.Красовская. Она подчеркнула, что сохранение нематериальной культуры является одним из наиболее интересных и важных инструментов мультикультуральной политики в полиэтническом обществе, которым является любое современное государство. Особое значение здесь приобретают различные мероприятия: проведение национальных праздников, реконструкция обрядов с разъяснением символики того или иного действия, международные фольклорные фестивали. Причем такие мероприятия могут проводиться как по инициативе государственных и муниципальных структур, так и силами общественных организаций, сказала Н.Красовская.

Эту мысль поддержал помощник депутата Государственной думы Сергей Голубев. Он заметил, что в любом обществе творческая среда живет именно по законам мультикультурного диалога. В качестве примера он привел опыт Театрального института имени Щукина, где с 1953 года набирают целевые курсы студентов из разных стран.

«Сейчас там есть дагестанская, бурятская, корейская, азербайджанская студии. Педагоги дают студентам четкую установку – вы не должны себя менять, не должны становиться кем-то другим, покажите вашу самобытность. И они сохраняют свою культуру в этом пространстве, и в процессе творческого обучения выстраивают полифонию своей и русской культуры. Выпускники таких студий в дальнейшем становятся создателями театров в своих странах и, в том числе ставят спектакли на русском языке», - сказал помощник депутата.

Еще одним примером, по его словам, является биеннале «Между Европой и Азией», которая раз в два года проходит в Жигулевском заповеднике под Самарой: художники приезжают из разных стран, чтобы найти не только различия, но и сходства чужих и своих.

«Это маленький круг единомышленников, но ответы, найденные в нем, впоследствии оказывают большое влияние на общество. Именно поэтому необходимо создавать все больше международных площадок – фестивалей, форумов, выставок, чтобы донести эти мысли до широкого круга», - уверен С.Голубев.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев подчеркивает, что именно такая политика выстраивается уже много лет в Азербайджане.

«Там проводится огромное количество культурных мероприятий, в которых принимают участие представители всех наций, населяющих страну. Если говорить о взаимодействии с русской культурой, то там знают и любят стихи Есенина и Лермонтова, память о них хранится так же бережно, как о собственных великих поэтах. Русская культура – это часть культуры Азербайджана. Схожее отношение и в России: культуры всех народов, населяющих нашу страну, составляют великую русскую культуру. Это очень правильная политика, которая роднит наши страны и способствует более плотным контактам и обмену опытом, в том числе и в деле сохранения традиционного культурного наследия», - заявил депутат.

Галина Герасимова,

пресс-секретарь межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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