В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над Натигом Керимовым, обвиняемым в государственной измене.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривает судья Ахмед Гулиев.

На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого. Кроме того, принято решение, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что житель Нардарана Натиг Керимов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в январе 2016 года.

Как сообщили тогда 1news.az в Управлении по связям с общественностью Службы государственной безопасности, в результате оперативно-следственных мероприятий был установлен факт привлечения жителя поселка Нардаран Н.Керимова к сотрудничеству со спецслужбами одного из иностранных государств, а также выполнения им в течение продолжительного времени поручений этих спецслужб.

В связи с этим Керимов был задержан в качестве подозреваемого, решением суда ему предъявлено обвинение по статье 274 («Государственная измена») Уголовного кодекса Азербайджана.

Преступление, предусмотренное статьей 274 УК АР, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества либо без нее.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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