USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
Общество

В Баку начался суд над обвиняемым в государственной измене 24.01.2017 10:50

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над Натигом Керимовым, обвиняемым в государственной измене.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривает судья Ахмед Гулиев.

На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого. Кроме того, принято решение, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что житель Нардарана Натиг Керимов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в январе 2016 года.

Как сообщили тогда 1news.az в Управлении по связям с общественностью Службы государственной безопасности, в результате оперативно-следственных мероприятий был установлен факт привлечения жителя поселка Нардаран Н.Керимова к сотрудничеству со спецслужбами одного из иностранных государств, а также выполнения им в течение продолжительного времени поручений этих спецслужб.

В связи с этим Керимов был задержан в качестве подозреваемого, решением суда ему предъявлено обвинение по статье 274 («Государственная измена») Уголовного кодекса Азербайджана.

Преступление, предусмотренное статьей 274 УК АР, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества либо без нее.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Разоблачая азербайджанских экстремистов: кто заказал провокацию в Нардаране? - ФОТО

В ходе спецоперации в Нардаране погибли 2 сотрудника полиции, 14 человек задержаны

Письмо в редакцию: О том, почему необходимо наказать всех зачинщиков «нардаранского бунта»

О том, почему оппозиция «назло властям» готова сотрудничать хоть с «чертом лысым», хоть с радикальными исламистами

Разоблачая азербайджанских экстремистов: кто заказал провокацию в Нардаране? - ФОТО

«Любые формы сепаратизма и радикализма в Азербайджане неприемлемы»

В Баку судья отказался судить жителя Нардарана

250количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей - ФОТО«Слава принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТОВ сеть попали кадры избиения азербайджанской участницы турецкого «свадебного» шоу – ВИДЕОВ Марокко состоялась вторая свадьба актера Мурата Йылдырыма, женившегося на марокканской королеве красоты - ФОТОУвольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеЛучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТОПользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕОВзрыв из прошлого: солисты культовой группы «Dəyirman» 21 год назад – ФОТОТрамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остается

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 января11:02 ВС Армении 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня10:58 Бэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕО10:50 В Баку начался суд над обвиняемым в государственной измене10:45 Азербайджанская и российская модели мультикультурализма обсуждены в Москве - ФОТО10:39 В Баку пытались убить мужчину, требовавшего вернуть долг10:39 В 2016 году грузоперевозки в Азербайджане снизились незначительно10:32 Израиль выступает против экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан10:23 В 2016 году сдача в эксплуатацию жилья снизилась в Азербайджане на 13%10:15 Очередное убийство на оккупированных территориях Азербайджана10:10 61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз – ФОТО10:08 Парламент Джибути принял резолюцию по Ходжалинскому геноциду10:00 Компания Norm подала в суд на ИКБ «Никойл» иск о невыполнении обязательств по банковской гарантии09:58 Инвестиции в основной капитал снизились в Азербайджане на 26,1% - Госкомстат09:56 В 2016 году объем услуг в сфере связи Азербайджана вырос на 4,5%09:51 В 2016 году население Азербайджана увеличилось почти на 100 тысяч человек