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Общество

В Баку пытались убить мужчину, требовавшего вернуть долг 24.01.2017 10:39

В поселке Сабунчи одноименного района Баку минувшей ночью совершено покушение на убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в находившегося в своей машине жителя поселка, 33-летнего Эльдениза Эйвазова.

Пострадавший был доставлен в больницу с легким ранением головы, ему была оказана первая медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

По горячим следам стрелявший был задержан сотрудниками полиции – им оказался 26-летний Сеймур Шахалиев. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, предварительные итоги которого показывают, что С.Шахалиев задолжал Э.Эйвазову 5000 долларов, но не возвращал, несмотря на все требования. На этой почве Сеймур решил убить Эйвазова, чтобы не возвращать долг.

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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