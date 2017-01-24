Министерство образования Азербайджана создало рабочие группы, которые будет заниматься распределением в другие вузы студентов университетов «Тафаккюр» и «Кавказ», приостановивших свою деятельность.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в программе «Təhsil gündəliyi», транслируемой по видеоканалу Министерства образования Təhsil TV.

Было отмечено, что в октябре прошлого года руководство университета «Тафаккюр» обратилось в Министерство образования по поводу финансовых проблем, возникших у Совета основателей вуза. Было принято решение о приостановке деятельности университета.

16 января аналогичное обращение о приостановке своей деятельности сделал университет «Кавказ».

Начальник сектора Министерства образования Сульхаддин Гезалов отметил, что после завершения зимней сессии начнется распределение студентов этих университетов в другие вузы.

«Созданы рабочие группы в данном направлении. Общественности предоставлена информация о составе рабочих групп. Студенты университета «Тафаккюр» будут распределены в другие вузы после завершения текущего учебного года. А студенты университета «Кавказ» перейдут в самые влиятельные университеты страны после завершения зимнего семестра. Министерство образования создаст все условия для обеспечения качественного образования этих студентов», - отметил С.Гезалов.

Он также добавил, что о повышении платы за обучение студентов вышеуказанных вузов не может быть и речи.

Р.Д., И.А.