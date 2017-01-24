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Общество

В АУАС отметили юбилей Азиза Алиева – ФОТО 24.01.2017 19:42

24 января в Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС) состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева.

Как сообщили в пресс-службе АУАС, выступившая на мероприятии ректор университета профессор Гюльчохра Мамедова зачитала собравшимся распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении юбилея Азиза Алиева на высоком уровне.

Также на мероприятии состоялись выступления проректора Азербайджанского медицинского университета Рауфа Бейлярова, доцента кафедры АУАС Иззята Мусаева, доцента кафедры университета Кенюль Алиевой.

Следует отметить, что одной из центральных улиц Махачакалы в Дагестане дано имя Азиза Алиева, ему поставлен памятник.

Привлеченный к работам по благоустройству в Дагестане председатель Союза архитекторов Азербайджана, завкафедрой АУАС Эльбай Гасымзаде рассказал о работах, осуществленных в Махачкале.

По его словам, на улице Азиза Алиева возведен 5-метровый гранитный памятник выдающегося государственного деятеля.

Он отметил, что в ходе строительно- ремонтных работ был осуществлен ремонт близлежащей площади, бульвара протяженностью 400 метров, а также жилых зданий и музыкальной школы.

Р.Д., И.А.

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