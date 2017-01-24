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Общество

Азербайджанские пехлеваны отказались от участия в мировом фестивале рекордов – ФОТО 24.01.2017 17:32

Четырехкратные мировые рекордсмены пехлеваны Гусейн и Лачин Пехлеваноглу получили приглашение от Кавказской федерации рекордов выступить на мировом фестивале рекордов в Марнеули, но, прибыв в Грузию, отказались от участия.

Как отмечается в письме, присланном братьями Пехлеваноглу в редакцию 1news.az, причиной отказа от участия в фестивале стало неуважительное отношении к ним со стороны руководства Кавказской федерации рекордов, пригласившей пехлеванов выступить со своими рекордными номерами на открытии нового офиса президента федерации.

«В связи с проявлением неуважения мы намерены пожаловаться в соответствующие структуры, включая посольство Азербайджана в Грузии, и привлечь к данной теме внимание», - говорится в обращении братьев Пехлеваноглу.

Также в письме отмечается, что Гусейн и Лачин Пехлеваноглу вне фестиваля выступили перед его гостями и представителями местных и зарубежных СМИ, продемонстрировав свои номера и установив новые рекорды.

Отметим, что братья Пехлеваноглу участвовали в различных шоу талантов как в Азербайджане, так и за рубежом.

1news.az

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