Общественное объединение IDEA получило статус координатора на проведение в Азербайджане следующей кампании Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли».

В качестве координатора IDEA планирует провести в Баку ряд массовых мероприятий, приуроченных к 10-й годовщине акции, сообщили во вторник в организации.

«Час Земли» – глобальная добровольная акция в поддержку борьбы с изменением климата, инициированная Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году.

Акция традиционно проводится по всему миру в последнюю субботу марта и призвана привлечь общественное внимание к проблеме расточительного использования ресурсов. Принимают участие в ней как частные лица, так и организации, государственные и коммерческие учреждения, муниципальные образования, школы.

До 2011 года логотип «Часа Земли» выглядел как «60», что означало 60 минут времени, посвященного планете Земля. С 2011 года логотип изменен на «60+» и означает призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты.

К примеру, экономить воду, чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, бережно относиться к воде, использовать двустороннюю печать, копить и сдавать макулатуру и прочее.

Впервые акция прошла в австралийском Сиднее в 2007 году. По данным ООН, уже спустя два года в ней приняли участие более миллиарда людей по всей планете. В 2016 году акция прошла в 178 странах (7 тыс. городов).

Азербайджан вошел в ряды 120 стран, поддерживающих глобальную кампанию «Час Земли» в 2011 году, отключив 26 марта свет на Девичьей башне – символе столицы.

Среди объектов столицы, также присоединившихся к акции – исторический комплекс Дворца Ширваншахов, торговый центр Park Bulvar, отель Hilton, ZQAN Holding, Bridge Plaza, Азербайджанский технический университет.

Проведение акции в Азербайджане было поддержано Общественным объединением IDEA (Международный диалог для действий в защиту окружающей среды), движением Earth Hour Azerbaijan и молодежным движением «Ирели».

В этом году «Час Земли» состоится 25 марта. IDEA приглашает всех желающих принять участие в акции в Баку связаться с представителями организации. Принять участие могут как государственные, частные и общественные организации, так и физические лица.

Связаться с представителями IDEA можно по электронному адресу [email protected] или по телефону: (012) 497-63-16.

Елена Остапенко, Э.Т.