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Общество

Три специальности АГУНП признаны соответствующими европейским стандартам 24.01.2017 15:19

Три специальности Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) аккредитованы как соответствующие европейским стандартам.

По сообщению пресс-службы АГУНП, эти специальности – на уровне бакалавриата «Инженерия автоматизации процессов» и «Электроэнергетическая инженерия» и на магистерском уровне «Энергетический менеджмент».

Решение об аккредитации указанных специальностей было принято 16 января 2017 года германским Аккредитационным агентством по образовательным программам (ASIIN) и Европейской сетью аккредитации по инженерии (ENAEE).

Аккредитация данных специальностей стала возможной благодаря работе, проведенной в АГУНП при партнерстве с Министерством образования республики в рамках проекта 516678 TEMPUS-1-2011-DE-TEMPUS – JPCR «Приведение учебного процесса по инженерному образованию для Азербайджана в соответствие с Болонским процессом».

Ялчин Алиев, Г.Р.

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