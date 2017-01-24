Три специальности Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) аккредитованы как соответствующие европейским стандартам.

По сообщению пресс-службы АГУНП, эти специальности – на уровне бакалавриата «Инженерия автоматизации процессов» и «Электроэнергетическая инженерия» и на магистерском уровне «Энергетический менеджмент».

Решение об аккредитации указанных специальностей было принято 16 января 2017 года германским Аккредитационным агентством по образовательным программам (ASIIN) и Европейской сетью аккредитации по инженерии (ENAEE).

Аккредитация данных специальностей стала возможной благодаря работе, проведенной в АГУНП при партнерстве с Министерством образования республики в рамках проекта 516678 TEMPUS-1-2011-DE-TEMPUS – JPCR «Приведение учебного процесса по инженерному образованию для Азербайджана в соответствие с Болонским процессом».

Ялчин Алиев, Г.Р.