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Общество

Sharadil - ресторан для истинных знатоков азербайджанской кухни, где готовят незабываемые Levengi Gutabi – ФОТО 24.01.2017 15:00

На территории семейного курорта Samaxi Palace Sharadil, расположенного на склонах гор Большого Кавказа в Шамахинском районе, открылся новый ресторан азербайджанской национальной кухни Sharadil.

«Вкусная» семья ресторанов и баров, расположенных в Samaxi Palace Sharadil, включающая в себя White Diamond Restaurant, Lalazer Restaurant и Shakh Lounge and bar, пополнилась новым членом - рестораном азербайджанской национальной кухни Sharadil.

Sharadil - уютный ресторан для истинных знатоков и любителей азербайджанской кухни с продуманным до самых мелких деталей интерьером, потрясающей атмосферой домашнего комфорта и, конечно же, вкуснейшими блюдами, разнообразие которых поразит даже самого утонченного гурмана.

Шеф-поваром в Sharadil является Зия Шахбазов, имеющий более чем 15-летний опыт работы в ресторанной и отельной сфере; он - неоднократный участник международных соревнований по кулинарии, на его счету 4 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые медали. И этот факт говорит об очень многом – в первую и главную очередь о том, что каждый гость ресторана Sharadil останется как сытым и довольным кухней заведения, так и приятно удивленным кулинарной виртуозностью Зии Шахбазова.

Разнообразное меню ресторана включает в себя все богатство азербайджанской национальной кухни – блюда всех регионов страны, что позволяет каждому гостю не выходя из  Sharadil совершить вкуснейшее гастрономическое путешествие по Азербайджану, попробовав самые знаковые блюда регионов и городов.

Ознакомиться с ресторанным меню можно пройдя по следующей ссылкев него включены разнообразные салаты, довга, дюшпере, долма, хингал, все виды кутабов, кябабов, саджей и пловов, а также вкуснейшие десерты. Следует особо отметить приемлемость цен, но при этом данный факт никак не сказывается на качестве еды – все безупречно и безумно вкусно!

А какой роскошный вид на горы открывается с ресторанной террасы! Прибавьте к нему изумительного вкуса душистый самоварный чай в дружеской компании и прекрасный отдых вам обеспечен на все 100 %. Тем, кто хочет идеально  и вкусно провести день или вечер, неделю или уик-энд, лучшего места, чем Sharadil, просто не найти.

В Sharadil удивят и гурманов – дичь и кабанина, специально закупленные у шамахинских охотников, станут вкусным украшением трапезы, а для тех, кто первым забронирует ресторан для проведения торжественной церемонии «хна яхты», Sharadil сделает специальное и очень заманчивое предложение.

Истинное азербайджанское гостеприимство, исключительный индивидуальный сервис, комфорт и уют и главные «звезды» Sharadil - вкуснейшие блюда азербайджанской национальной кухни - уже сделали заведение одним из самых любимых у гостей и посетителей Samaxi Palace Sharadil.

Тут по-домашнему комфортно и очень вкусно – в этом можно не сомневаться и с легкостью убедиться, посетив ресторан Sharadil в самое ближайшее время.

И главное – в Sharadil  недорого, качественно и безумно вкусно!

Всю интересующую информацию о ресторане азербайджанской национальной кухни Sharadil by Samaxi Palace можно получить на странице в социальной сети Facebook, а также по контактному номеру: (012) 310 11 01.

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