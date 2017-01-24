В поселке Шаган Хазарского района Баку совершено, по предварительным данным, умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, под автомобильным мостом на «Мардакянском кругу» была обнаружена 54-летняя местная жительница Севда Мамедова, которая получила тяжелые травмы в результате падения и скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Основной версией следствия на данный момент является то, что неизвестный (или неизвестные) столкнули женщину с моста. В то же время не исключается, что женщина могла совершить суицид, сама спрыгнув с моста.

Оперативники проводят необходимые следственные мероприятия для установления точной картины происшествия.

Тимур Рзаев, Э.Т.