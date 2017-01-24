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Общество

В среду в Баку и на Абшероне до +10 24.01.2017 14:40

В среду, 25 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако днем местами небольшой туман и моросящий дождь.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, который к вечеру сменится северо-западным. 

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от +1 до +3 градусов, днем - от +7 до +10. Непосредственно в столице ночью - от +1 до +3, днем - от +8 до +10.

Атмосферное давление снизится с 770 до 764 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью в среднем составит 70–80%, днем - 55–65%.

В районах Азербайджана 25 января преимущественно без осадков, однако в течение дня в некоторых западных районах возможен дождь и снег. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +7 до +12. В горной местности ночью - от -4 до -9, днем - от 0 до +5 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание 25 января на Абшероне временами усиливающегося южного ветра гилавар может создать для метеочувствительных людей ощущение дискомфорта, однако умеренный северный ветер хазри 26 января скажется благоприятно.

Елена Остапенко, Э.Т.

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