Во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева начато строительство автомобильной дороги Бинагади – Новханы – Джорат в Бинагадинском районе Баку.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, новая дорога соединит пять населенных пунктов, в которых проживают около 72 тысяч человек.

Общая длина дороги – 14 километров, ширина – 7-9 метров (в ходе строительства дорога будет расширена до 12 метров и станет четырехполосной). Кроме того, укладывается новое асфальтобетонное покрытие (всего около 170 тысяч кв. метров). Для этого привлечены соответствующая техника и рабочая сила.

Также на дороге будут обустроены тротуары, установлена новая система освещения и т.д.

Основная цель реализации этого проекта - обеспечить транспортную связь населенных пунктов в северо-западной части Абшеронского полуострова с дорогой Баку-Губа в объезд центра столицы.

В то же время эта магистраль позволит наладить удобное транспортное сообщение с западными районами республики.

Новая автомобильная дорога также облегчит связь бакинских поселков с центральными автомагистралями Азербайджана, снизит транспортную нагрузку на центр Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.