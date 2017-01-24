Большинство домов, незаконно построенных в Баку и на Абшеронском полуострове, привлекаются к налогообложению на землю, имущество и к другим видам налогов, однако эти строения официально не зарегистрированы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде.

А.Рагимзаде привел основную причину возникновения проблем с незаконными строениями.

«Муниципалитеты не знали точно, к кому из них относится тот или иной земельный участок. До сих пор были случаи предоставления муниципалитетами гражданам земель других муниципалитетов. Поэтому возникала проблема незаконных строений. После уточнения территорий муниципалитетов и предоставления им карт муниципалитеты будут знать, какой участок земли к ним относится. После выдачи карт облегчится решение этих проблем», - сказал он, отметив, что неверно винить во всем муниципалитеты, так как среди них есть такие, которые до сих пор не знают, где начинается их территория.

Председатель комитета указал, что большинство карт муниципалитетов уже подготовлено и представлено службе реестра Милли Меджлиса.

«В целом в 59 районах имеются споры, связанные с земельными участками. После решения этих споров муниципалитеты будут знать, какие территории к ним относятся, на каких участках они могут давать разрешение на строительство домов», - сказал он.

По его словам, постепенно найдет свое решение и проблема оформления незаконных строений.

«По каждому конкретному случаю есть конкретное решение. В целом для оформления этих домов есть определенные требования. Например, проект дома до его строительства должен быть согласован с местной исполнительной властью», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.