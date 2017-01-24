USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
Общество

Указ Президента Азербайджана является важным показателем внимания, оказываемого вынужденным переселенцам - Депутат 24.01.2017 14:02

Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении механизма доставки средств, выделенных на социальную защиту вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц, является важным показателем оказываемого им внимания.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по региональным вопросам Фаттах Гейдаров.

«Конечно же, подобное внимание, направленное на социальную защиту вынужденных переселенцев, будет последовательным», - сказал он.

По его словам, после окончания в мире глобального кризиса, восстановления справедливости, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома внимание к ним еще больше усилится.

«Есть большие планы, которые предполагается реализовать после возвращения Президентом Азербайджана оккупированных территорий», - сказал он, выразив надежду на скорейшую их реализацию.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, в котором определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

31количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Слава принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТОУвольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеЛучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТОПользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕОБэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕОСМИ: сценаристку американского шоу уволили из-за твита о сыне ТрампаТрамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остаетсяГаджибала Абуталыбов сфотографировался с детьми за «4 маната» - ВИДЕОВ Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 января14:04 Азербайджанский депутат переизбрана председателем комитета ПАСЕ14:02 Указ Президента Азербайджана является важным показателем внимания, оказываемого вынужденным переселенцам - Депутат14:01 Шахин Мустафаев: «В 2016 году в Азербайджане было открыто 410 новых промышленных предприятий» - ФОТО14:00 Тюркан Шорай поселилась на вилле стоимостью 12 миллионов – ФОТО – ВИДЕО13:50 Рианна, Бен Аффлек и Нусрет Гёкче оказались в центре фотошоп-скандала – ФОТО13:24 Закир Гаралов примет граждан в Сумгайыте13:19 Азербайджанский ипотечный фонд зарегистрировал новую эмиссию облигаций13:15 Бывший премьер-министр Армении покидает ряды правящей партии13:10 Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск прошел без инцидентов13:02 Тамерлан Вагабов: «Проблема образования - проблема каждого»12:55 Kapital Bank представил обновленную версию Мобильного и Интернет-банкинга12:52 Самая сексуальная сотрудница полиции США стала звездой в соцсетях – ФОТО12:25 Госкомстат: Дефицит госбюджета Азербайджана в 2016 году составил 0,4% ВВП12:16 Саргсян строит из себя «нетронутую девочку»12:11 Роберт Просинечки: «Представители «Бурсаспора» действительно связались со мной»