Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении механизма доставки средств, выделенных на социальную защиту вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц, является важным показателем оказываемого им внимания.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по региональным вопросам Фаттах Гейдаров.

«Конечно же, подобное внимание, направленное на социальную защиту вынужденных переселенцев, будет последовательным», - сказал он.

По его словам, после окончания в мире глобального кризиса, восстановления справедливости, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома внимание к ним еще больше усилится.

«Есть большие планы, которые предполагается реализовать после возвращения Президентом Азербайджана оккупированных территорий», - сказал он, выразив надежду на скорейшую их реализацию.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, в котором определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев.

Эльшан Рустамов, Г.Р.