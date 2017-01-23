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Общество
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Британское радиошоу будет транслироваться в Азербайджане 23.01.2017 13:14

23 января British Council и ASAN радио пришли к соглашению о трансляции в Азербайджане отмеченного многочисленными наградами радиошоу Selector, во время которого передается британская музыка различных стилей - инди, дабстеп, фолк, соул, электро и т.д.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на British Council, начиная с января 2017 года Selector будет транслироваться два раза в неделю (по субботам в 21:00 и воскресеньям в 16:00) с DJ Bazaur на волне ASAN радио 100FM и онлайн.

Радиошоу Selector, подготовленное British Council, еженедельно транслируется из Лондона на аудиторию свыше трех миллионов радиослушателей более чем в 40 странах мира. Наравне с новыми хитами известных британских музыкантов, Selector также знакомит слушателей с молодыми талантливыми исполнителями. 

Каждое радиошоу включает в себя интервью, отзывы музыкальных критиков, живое исполнение и студийные записи.

За годы существования радиошоу его ведущий DJ Goldierocks работал со многими известными исполнителями, включая Tinie Tempah, Metronomy, Jessie Ware, Bombay Bicycle Club, The Horrors, London Grammar и других.

В 2005 году шоу было признано лучшей еженедельной радиопрограммой в Великобритании и получило премию Sony Radio Academy.

Программа Selector также получила награды Mixcloud, BT Digital Music Awards и New York Festivals Awards и была признана лучшим радиошоу в Швейцарии и Венгрии на престижных медиа-фестивалях. Более подробная информация о Selector доступна на http://music.britishcouncil.org/the-selector.

По словам директора British Council в Азербайджане Элизабет Уайт, это великолепное начало нового года.  «Наше сотрудничество с ASAN радио позволит принести лучшие образцы новой британской музыки на инновационную и интересную радиостанцию к вниманию ее широкой и разнообразной аудитории», - сказала она.

ASAN радио - уникальное радио, основанное ASAN в сентябре 2015 года при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Цель радио - повышать уровень социальной и юридической осведомленности населения, а также, как и любой другой радиостанции, развлекать и информировать своих слушателей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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