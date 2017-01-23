Заявление отдела «История геноцидов азербайджанского народа» Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана

Мы, сотрудники отдела «История геноцида азербайджанского народа» Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), выражаем свое возмущение в связи с получившими распространение в СМИ публикациями некоего «узбекского ученого», «академика» Рустамжона Абдуллаева.

В них он выступил с оскорбляющими азербайджанский народ заявлениями, отвергающими общеизвестные исторические факты геноцида азербайджанского народа, совершенного вооруженными формированиями армян в ХХ веке, включая преступления дашнако-большевистского руководства Бакинского Совета во главе со Степаном Шаумяном, дашнакского правительства Араратской (Армянской) Республики в 1918-1920 годах и Ходжалинский геноцид 26 февраля 1992 года.

Кроме того, горе-академик Р.Абдуллаев (к слову сказать, академическое звание ему присудила не престижная академическая структура какого-либо государства, а Международная академия информатизации) высказывает несостоятельные в научном и этическом отношении обвинения в адрес почетного доктора Института истории имени А.Бакиханова НАНА Шухрата Саламова – принципиального и добросовестного ученого из братского Узбекистана, автора книг «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 2015) и «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» (Тбилиси, 2016).

Р.Абдуллаев, считающий себя вправе выражать свои «академические» суждения по историческим вопросам, является экономистом, а вовсе не специалистом по истории. Тем не менее, невозможно думать, что ему совершенно не известна правда о трагических событиях в новейшей истории азербайджанского народа. Историками Азербайджана на протяжении последних лет издан целый ряд трудов и сборников документов, касающихся осуществленных в 1918-1920 годах армянскими националистами акций геноцида азербайджанцев в различных регионах Азербайджана и Турции, а факт геноцида жителей азербайджанского города Ходжалы, совершенного в современный период на глазах у всего мирового сообщества, из года в год находит все большее признание и справедливое осуждение со стороны международной общественности.

Однако стоит ли удивляться отрицанию пресловутым «академиком» Р.Абдуллаевым фактов геноцида азербайджанского народа, если он не признает аналогичные трагические события в истории народа, к которому себя причисляет? Узбекский народ столетие назад пережил не менее чудовищные преступления геноцида, совершенные дашнакскими вооруженными отрядами. Правду об этих преступлениях не признает «узбекский академик» Р.Абдуллаев, а это значит, что сам он служит интересам сил, не имеющих ничего общего с интересами узбекского народа. Собственно, это подтверждают многочисленные публикации в армянских СМИ, на страницах которых Р.Абдуллаев представлен чуть ли не «армянским героем».

С учетом того, какие вопиющие злодеяния совершали «армянские герои» не только против азербайджанского и турецкого народов, но и против узбекского народа на узбекской земле в начале прошлого века, подобный эпитет является, пожалуй, самой точной оценкой сущности и научного уровня «академика» Р.Абдуллаева.

Мы, историки Азербайджана, сотрудники отдела «История геноцида азербайджанского народа» Института истории НАНА, уверены том, что лженаучная деятельность Р.Абдуллаева не станет препятствием для продолжения объективных научных исследований историков Узбекистана, достойными представителями которых являются Кахрамон Раджабов, Шохистахон Улжаева, Шухрат Саламов и другие, плодотворного сотрудничества ученых Азербайджана и Узбекистана, дальнейшего развития братских, дружественных отношений между азербайджанским и узбекским народами.

В заключение хочется обратиться лично к Р.Абдуллаеву с предложением повысить исторические знания, уровень которых не отвечает даже школьным требованиям. С этой целью мы готовы предоставить ему изданные нашим Институтом истории научные труды, посвященные вопросам, относительно которых «академик» Р.Абдуллаев позволяет себе выражать свое крайне некомпетентное мнение.

Отдел «История геноцидов азербайджанского народа»

Института истории имени А.Бакиханова НАНА:

Натиг Мамедзаде, заведующий отделом, ведущий научный сотрудник, доктор философии по истории;

Гюнтекин Наджафли, ведущий научный сотрудник, доктор философии по истории;

Вагиф Абышов, ведущий научный сотрудник, доктор философии по истории;

Мехрибан Алиева, старший научный сотрудник, доктор философии по истории;

Рена Асадова, старший научный сотрудник, доктор философии по истории и другие.

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