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Общество

Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело встречи с жителями западного региона - ФОТО 23.01.2017 18:12

Создан Гянджа-Газахский региональный центр Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, сообщает 1news.az.

Деятельность организации по западному региону охватит города Гянджа и Нафталан, а также Шамкирский, Товузский, Агстафинский, Газахский, Гядабейский, Геранбойский, Дашкесанский, Гейгельский и Самухский районы. Региональный центр будет действовать в Шамкирском Центре Гейдара Алиева.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня созданы Нагорно-Ширванский, Лянкяранский, Губа-Хачмазский, Аран-1, Аран-2, Шеки-Загатальский региональные центры Общественного объединения.

Выступая на заседании Гянджа-Газахского регионального центра в городе Шамкир, председатель Общественного объединения Мухаммед Абдуллаев отметил, что главная цель этой структуры, созданной в 2016 году по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, это усиление механизма общественного контроля, активное участие в общественно-политической, социально-культурной жизни страны, в построении гражданского общества, оказании поддержки государственным  реформам в стране, в том числе по развитию регионов, содействии налаживанию диалога между гражданами, государственными и муниципальными органами.

Было подчеркнуто, что по итогам сотрудничества с соответствующими госструктурами предприняты конкретные шаги в решении многочисленных обращений, поступивших в Общественное объединение.  

Выступившие на мероприятии жители района рассказали о реализованных Фондом Гейдара Алиева до сегодняшнего дня проектах в регионе, строительстве учебных заведений, учреждений  здравоохранения, и выразили уверенность в расширении этих проектов в рамках деятельности  Общественного объединения «Региональное развитие».

Были выдвинуты предложения по оказанию поддержки в разрешении интересовавших жителей различных вопросов. 

Отметив роль волонтеров в деятельности Общественного объединения, М.Абдуллаев призвал молодежь принять активное участие в решении важных для ее района или села вопросов.

Жители и волонтеры также, связавшись с Общественным объединением посредством «горячей линии» - 150, электронной почты ([email protected]), социальных сетей (www.facebook.com/regionalinkishaf, instagram.com/regionalinkishaf), по номеру 012 505 01 50 или в WhatsApp 050 500 01 50, могут отправить обращения, предложения, фото- и видеоматериалы, а также добровольно вступить в организацию (http://riib.az/site/bizeqoshul).

Представители Общественного объединения также провели встречи с жителями в поселке Зяйям, селах Сабиркенд, Дюярли Шамкирского района, городе Говлар, селах Дюз Чырдахан и Джалили Товузского района, селах Ашагы Гейчали и Даг Касаманли Агстафинского района, селах Ашагы Салахлы и Йухары Салахлы Газахского района, поинтересовались их проблемами и выслушали предложения.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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