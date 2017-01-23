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Общество

Члены новосозданного Совета общественного доверия наблюдали за экзаменами в АГУНП - ФОТО 23.01.2017 17:16

Медиатур с участием членов Совета общественного доверия Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), учрежденного накануне, был проведен в понедельник, 23 января, в данном вузе.

В состав Совета входят депутаты Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде (председатель) и Хикмет Бабаоглу, руководитель учебного центра «XXI əsr» Этибар Алиев, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, директор ООО «Gündəlik Teleqraf» Айнур Джамалгызы, председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, главный редактор газеты «Бакинский рабочий» и информационного агентства 1news.az Рахман Гаджи, директор департамента «Xəbərlər» телеканала СВС Саадат Мамедова, директор департамента Общественного телевидения Анар Юсифоглу, Зохраб Сулейман и Захра Бадалбейли.

Члены Совета наблюдали за ходом экзаменационной сессии в АГУНП и действующем при нем с этого учебного года Французско-Азербайджанском университете.

Как сообщил исполнительный директор Французско-Азербайджанского университета Вазех Аскеров, в возглавляемом им учебном заведении обучается 141 студент, набравший на вступительных экзаменах более 500 баллов. 120 из них обучаются за счет государства, а 21 – на платной основе.

«Нашим студентам преподается интенсивный академический курс французского и английского языков. Они обучаются по четырем специальностям: нефтехимия, компьютерная инженерия, нефть и газ и геофизика. Наш университет активно сотрудничает со Страсбургским и Реннским университетами, и студенты, окончившие его, получат двойной диплом, признаваемый как в Азербайджане, так и во Франции», - сообщил В.Аскеров. Он отметил, что в университете преподают 15 педагогов, половина которых французы, а другая половина – граждане Азербайджана, получившие образование во Франции.

В.Аскеров, говоря о планах на будущее, отметил, что со следующего года в университете планируется увеличить количество специальностей и создать также магистратуру.

Идея создания Французско-Азербайджанского университета (UFAZ ) возникла во время встречи президентов Азербайджана и Франции в 2014 году. 25 апреля 2015 года ими был подписан документ о создании UFAZ, а 22 мая Президент Азербайджана подписал Распоряжение о создании Французско-Азербайджанского университета.

Далее состоялось заседание Совета общественного доверия с участием ректора АГУНП Мустафы Бабанлы. Члены Совета поделились своими впечатлениями о ходе экзаменационного процесса и выразили удовлетворение произошедшими в вузе за последний год изменениями.

М.Бабанлы отметил, что данные изменения являются началом пути в направлении превращения этого вуза в университет с европейскими стандартами, и подчеркнул, что реформы будут продолжены. Он выразил готовность создать условия для того, чтобы Совет был не просто формальной структурой, а органом, обладающим рабочими механизмами и широкими полномочиями.

Избранный председателем Совета, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, отметив, что АГУНП является одним из старейших вузов Азербайджана со своими традициями, подчеркнул, что данное учебное заведение отличается от других вузов своей историей и ролью в воспитании настоящих профессионалов. Он также озвучил предложения по усовершенствованию деятельности АГУНП.

В свою очередь член Совета, депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу заявил, что АГУНП является кузницей профессиональных кадров для промышленности страны. 

Также в ходе встречи выступили и другие члены Совета.

Ялчин Алиев

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