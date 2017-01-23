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Общество

В Баку вынесен приговор женщине, задушившей дочь после слухов о том, что ее изнасиловали 23.01.2017 16:52

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Зулейхой Джафаровой, в августе 2016 года задушившей свою дочь - 14-летнюю Эльфану Джафарову.

Как сообщает журналист 1news.az из суда, дело рассматривал судья Ахмед Гулиев.

На процессе З.Джафарова была признана виновной и приговорена к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что на суде женщина призналась в убийстве дочери и заявила, что совершила это преступление в состоянии аффекта, после того как услышала, что дочь изнасиловал некий Фуад Г. (фамилия молодого человека не указывается в интересах следствия).

Также выступили родственники молодого человека и он сам. В своих показаниях они полностью опровергли версию об изнасиловании, заявив, что семья Джафаровых – их родственники, и они хотели в будущем сыграть свадьбу с Эльфаной.

Напомним, что ранее прокуратура и полиция прокомментировали версию о том, что женщина убила свою дочь после того, как девочка призналась матери, что ее изнасиловали.

Как сообщили тогда 1news.az в прокуратуре Сабунчинского района столицы, это информация - ложная.

В свою очередь, в Управлении полиции Сабунчинского района 1news.az также заявили, что информация об изнасиловании ложная и распространяется ради сенсации.

«На самом деле 35-летняя жительница поселка Зулейха Джафарова уже год, как конфликтовала со своей 14-летней дочерью Эльфаной Джафаровой. Семья жила в поселке квартирантом, они приехали в столицу из Масаллинского района республики. В день убийства в ходе очередного семейного конфликта дочь оскорбила мать, после чего Зулейха Джафарова в порыве ярости задушила ее шалью», - заявили в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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