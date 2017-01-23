В понедельник, 23 января, в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в жилом доме на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, произошедшего 19 мая 2015 года.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, дело рассматривает судья Афган Гаджиев.

На заседании, выступая с последним словом, никто из подсудимых не признал себя виновным.

Так, Мирюсиф Махмудов, руководитель компании Global Construction, облицовывавшей сгоревшее здание на проспекте Азадлыг материалом полиуретан, заявил, что невиновен. «Верю в справедливый приговор. Я люблю Родину и могу принести ей пользу в любой области. У меня работали 500 сотрудников. Верю, что история меня оправдает», - заявил он.

Заместитель М.Махмудова - Алекпер Аскеров – заявил, что невиновен и выразил уверенность, что суд его оправдает.

Заведующий хозяйственным отделом Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, работавший в 2012-2013 гг. начальником жилищно-коммунального объединения района, также заявил, что невиновен. «Здание облицевали не с целью совершить преступление, а для того чтобы сделать Баку красивее. По должности я не отвечал за пожарную безопасность при облицовке здания», - подчеркнул он.

Гендиректор Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения АР Акиф Алибейов, согласовавший технические условия на материал полиуретан, заявил, что невиновен и попросил суд оправдать его.

Начальник лаборатории ЗАО Dərnəgül Boru Zavodu Агаджавад Мамедов, проводивший испытания материала полиуретан, заявил, что невиновен и попросил суд оправдать его.

Начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка №72 Низами Оруджев в своем последнем слове выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он заявил, что ЖЭК под его руководством занимался уборкой территории, а не облицовкой. «Я невиновен и прошу суд оправдать меня», - заявил он.

Судебный процесс продлится в четверг, 26 января.

Отметим, что дело было направлено в суд 20 мая. Суд начался 17 июня, когда прошло первое подготовительное заседание, и продолжился 28 июня, когда один из подсудимых, Мирюсиф Мирджафар оглу Махмудов, руководитель компании Global Construction, облицовывавшей сгоревшее здание на проспекте Азадлыг материалом полиуретан, заявил, что его собственный дом был облицован этим же материалом.

Заседание, назначенное на 29 июня, было отложено. Журналистам сообщили, что один из обвиняемых, заведующий хозяйственным отделом Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Шамсаддин оглу Раджабов, работавший в 2012-2013 гг. начальником жилищно-коммунального объединения района, впал в кому.

На следующем заседании, состоявшемся 30 июня, были поданы ходатайства подсудимых. Во время заседания, состоявшегося 11 июля, никто из обвиняемых не признал себя виновным. На заседании, состоявшемся 12 июля, выступили пострадавшие жильцы здания. Также пострадавшие выступили на судебных заседаниях, состоявшихся 15 июля, 17 июля, 21 июля, 26 июля, 28 июля, 9 августа, 11 августа, 16 августа, 19 октября, 24 октября, 25 октября, 31 октября, 23 ноября, 29 декабря и 11 января.

20 декабря прокурор потребовал для обвиняемых сурового приговора.

Напомним, что утром 19 мая в жилом доме, расположенном на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни 15 человек, около 50 человек пострадали.

Среди погибших – 4 ребенка, самому младшему из них было 1,5 года.

Сразу после трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование дела о пожаре.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия»), 308 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 314 («Халатность») Уголовного кодекса Азербайджана.

Также была создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников МЧС, Генпрокуратуры и МВД.

Был задержан Мирюсиф Мирджафар оглу Махмудов, руководитель компании Global Construction, облицовывавшей сгоревшее здание на проспекте Азадлыг материалом полиуретан, а также его заместитель Алекпер Ильдрым оглу Аскеров.

Был также арестован Газанфар Магеррам оглу Новрузов, занимавший должность первого заместителя главы Исполнительной власти Бинагадинского района в 2012-2013 гг.

Кроме того, были арестованы генеральный директор компании Qlobal Stone Угур Фируз оглу Баширов, заведующий хозяйственным отделом Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Шамсаддин оглу Раджабов, работавший в 2012-2013 годы начальником жилищно-коммунального объединения района, и начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка №72 Низами Гара оглу Оруджев.

Вышеуказанные лица арестованы в качестве обвиняемых по статьям 225.2 («Нарушение правил пожарной безопасности, по неосторожности повлекшее гибель потерпевшего и другие тяжкие последствия») и 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана.

Кроме того, начальнику лаборатории ЗАО Dərnəgül Boru Zavodu Агаджаваду Гаджи оглу Мамедову, проводившему испытания материала полиуретан, предъявлено обвинение по статьям 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») и 313 («Служебный подлог»), а гендиректору Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения АР Акифу Мурадали оглу Алибейову, согласовавшему технические условия на материал полиуретан, – по статье 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что после пожара в Баку был начат демонтаж опасного облицовочного материала со зданий, причем зачастую это делали не только представители ИВ, но и сами жильцы домов. Граждане, пострадавшие от пожара, были обеспечены временным жильем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии по расследованию и устранению последствий пожара.

Тимур Рзаев, Э.Т.