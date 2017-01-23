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Общество

Гаджибала Абуталыбов сфотографировался с детьми за «4 маната» - ВИДЕО 23.01.2017 15:35

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов в очередной раз отличился своим необычным поведением.

Как сообщает 1news.az, когда мэр города находился  в Нагорном парке столицы, к нему подошли учащиеся - члены вокальной группы «Azəri İnciləri» Центра детского творчества Низаминского района Баку и попросили его сфотографироваться с ними.

Однако прежде чем сфотографироваться, Гаджибала Абуталыбов поставил условие. 

«Вы являетесь моими должниками, я сфотографируюсь с вами, но в следующем году вы вернете мне долг - 4 маната. Но если кто-то получит оценку 5, то я соберу эти деньги и передам ему», - отметил он.

Напомним, что на днях глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов, говоря о проведенных в столице работах по благоустройству, призвал граждан и журналистов рыть каналы во время ливневых дождей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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