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Общество

Во вторник в Баку и на Абшероне ночью морозно 23.01.2017 14:27

Во вторник, 24 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, умеренный, в дневные часы местами порывистый.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -1 до +3 градусов, днем - от +6 до +10. Непосредственно в столице ночью - от 0 до +2, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление снизится с 775 до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью в среднем составит 75–80%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 24 января также преимущественно без осадков, ночью и рано утром местами туман. Ветер преимущественно западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +9 до +14. В горной местности ночью - от -3 до -8, днем - от 0 до +5 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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