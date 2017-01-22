Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 января.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит 0-2, днем 5-8 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике ночью в некоторых местах ожидается слабый снег, утром и днем в основном без осадков. В отдельных местах ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, в горных местностях 14-16 градусов мороза, днем температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах днем в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый снег и туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. В некоторых местах ожидается слабый снег и туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит -0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. В некоторых местах ожидаются туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах местами ожидается изморось. Днем в основном без осадков. В горах ожидается туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 7-11 градусов тепла, в горах 2-7 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла.