В посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия состоялось церемония почтения, посвященная 27-й годовщине трагедии 20 Января.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, зарубежные гости, представители интеллигенции, бизнесмены, а также соотечественники, проживающие в этой стране.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов. Затем посол Расим Рзаев подробно проинформировал о кровавой резне, учиненной советскими войсками 20 января 1990 года в Азербайджане, и преступлениях, совершенных по отношению к мирным гражданам, вышедшим на улицы ради независимости Азербайджана.

Расим Рзаев сообщил, что руководивший СССР в 1985 году Михаил Горбачев оказал поддержку армянским националистам, жившим с мечтой об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и создании «великой Армении». Дипломат отметил, что шокирующие события 1988 года вокруг Нагорного Карабаха и политика двойных стандартов привели к протесту нашего народа.

Посол Р.Рзаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, 21 января 1990-года, прибыв в постоянное представительство Азербайджана в Москве, раскрыл на пресс-конференции замыслы грязной политики М.Горбачева. Основываясь на обвинительных фактах, Г.Алиев довел до сведения мировой общественности главную цель событий 20 Января.

В выступлениях было отмечено, что, ведущий решительную борьбу за справедливость и независимость азербайджанский народ, выразил свою волю и встал лицом к лицу с советскими танками.

После официальной части участники мероприятия ознакомились с фотоматериалами, отражающими ужасы Кровавого Января.

В связи с 27-й годовщиной событий 20 Января в саудовской «Эр-Рияд» и на ее электронной странице была опубликована статья посла Расима Рзаева на арабском и английском языках.

АЗЕРТАДЖ