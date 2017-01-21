В Екатеринбурге состоялась церемония почтения памяти в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 Января, организованная Генеральным консульством Азербайджана в городе Екатеринбурге, совместно со Свердловской областной общественной организацией «Азербайджан» Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) и Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) в Екатеринбурге.

На мероприятии приняли участие представители областной и городской администрации, общественности, азербайджанской диаспоры, деятели культуры, сотрудники аккредитованного в городе дипломатического корпуса. В церемонии также приняли участие депутаты законодательного собрания Свердловской области Михаил Клеменко, Валентин Савельев и др.

Минутой молчания была почтена память погибших во время трагедии 20 Января, был показан фильм «Кровавый январь».

Выступивший на церемонии временно исполняющий обязанности генерального консула Ильгар Искандеров, проинформировав участников мероприятия о трагедии, отметил, что эти события являются трагической, но, в то же время, славной страницей в истории азербайджанского народа, жертвы трагедии никогда не будут забыты.

Было отмечено, что, несмотря на трагизм январских событий, это не сломило волю и дух национально-освободительной борьбы азербайджанского народа. В этот день, являющийся как скорбной, так и героической страницей нашей истории, мировая общественность убедилась в героизме нашего народа, несгибаемости его воли в борьбе за свободу.

Говоря о причинах произошедших событий, профессор Уральского федерального университета Александр Нестеров отметил гордость и силу азербайджанского народа. По его словам, тот факт, что азербайджанцы, живущие за пределами своей страны, чтят память жертв этих событий свидетельствует о величии народа.

Выступившие рассказали о славных страницах освободительной борьбы азербайджанского народа.