20 января 1990-го…
День, который азербайджанский народ не забудет никогда. Черная, но в то же время славная и героическая страница в истории нашей страны.
В тот день на улицах Баку была учинена кровавая расправа над мирными людьми, которые вышли на улицы для того, чтобы выразить протест против вопиющей несправедливости – агрессии Армении, предъявляющей территориальные претензии к Азербайджану, покровительства ей руководства бывшего СССР и предательства местной власти.
Руководство советской империи, грубейшим образом нарушив суверенитет Азербайджана и нормы международного права, стремясь удержать в республике свою власть, с нескольких направлений ввело в Баку 35-тысячный воинский контингент.
Карательные отряды не щадили никого, оставляя под гусеницами танков и жестоко стреляя в безоружных детей, женщин, стариков.
Это была настоящая война.
Война советской власти против советского народа.
147 убитых, 744 раненых, более 840 незаконно арестованных – только за желание защитить свое право на свободу и независимость.
20 Января… Эпопея героизма, мужества и национального возрождения. Первая вершина на пути независимости Азербайджана, день пробуждения стремления к свободе и независимости.
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Несмотря на всю свою силу, советскому руководству не удалось подавить волю народа и национально-освободительное движение.
Наш народ, продолжая борьбу за национальную свободу и отдавший на этом пути шехидов, обрел независимость.
Память о жертвах трагедии 20 Января будет вечно жить в сердце нашего народа.
Аллея шехидов стала местом клятвы, поклонения нашего народа.
Сегодня наш народ вспоминает жертв январской трагедии, героизм сыновей Отечества, с глубочайшим уважением чтит их память и верит, что виновные во главе с Горбачевым обязательно понесут наказание...
Ф.Багирова