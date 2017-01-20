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Общество

Вершина мученичества: хроники «Черного января» - ФОТО - ВИДЕО 20.01.2017 13:15

20 января 1990-го…

День, который азербайджанский народ не забудет никогда. Черная, но в то же время славная и героическая страница в истории нашей страны.

В тот день на улицах Баку была учинена кровавая расправа над мирными людьми, которые вышли на улицы для того, чтобы выразить протест против вопиющей несправедливости – агрессии Армении, предъявляющей территориальные претензии к Азербайджану, покровительства ей руководства бывшего СССР и предательства местной власти.

Руководство советской империи, грубейшим образом нарушив суверенитет Азербайджана и нормы международного права, стремясь удержать в республике свою власть, с нескольких направлений ввело в Баку 35-тысячный воинский контингент.

Карательные отряды не щадили никого, оставляя под гусеницами танков и жестоко стреляя в безоружных детей, женщин, стариков.

Это была настоящая война.

Война советской власти против советского народа.

147 убитых, 744 раненых, более 840 незаконно арестованных – только за желание защитить свое право на свободу и независимость.

20 Января… Эпопея героизма, мужества и национального возрождения. Первая вершина на пути независимости Азербайджана, день пробуждения стремления к свободе и независимости.

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Несмотря на всю свою силу, советскому руководству не удалось подавить волю народа и национально-освободительное движение.

Наш народ, продолжая борьбу за национальную свободу и отдавший на этом пути шехидов, обрел независимость.

Память о жертвах трагедии 20 Января будет вечно жить в сердце нашего народа.

Аллея шехидов стала местом клятвы, поклонения нашего народа.

Сегодня наш народ вспоминает жертв январской трагедии, героизм сыновей Отечества, с глубочайшим уважением чтит их память и верит, что виновные во главе с Горбачевым обязательно понесут наказание...

Ф.Багирова

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