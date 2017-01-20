Сегодня в Азербайджане вспоминают события 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как Кровавый январь.

20 января 1990 года в 00 часов 20 минут советские войска, прибывшие из других регионов СССР, без согласования с Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР вторглись в город Баку. Тем самым были нарушены Конституции СССР и Азербайджанской ССР, а также Конституционный закон о суверенитете республики.

Вторжение в Баку крупного контингента частей советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения сопровождалось особой жестокостью.

Была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести.

В общей сложности, в результате расправы над мирным населением, поднявшимся на борьбу за национальную свободу и территориальную целостность своей страны, было убито 133 человека, ранено 744 человека, незаконно арестован 841 человек и 5 человек пропало без вести.

Противоправное объявление чрезвычайного положения в Баку, вторжение вооруженных сил в город и устроенная зверская расправа над мирным населением с привлечением тяжелой техники в условиях полного отсутствия какого-либо сопротивления было преступлением против азербайджанского народа.

Кровавая трагедия, происшедшая в Баку в январе 1990 года, показала антинародный характер тоталитарного режима, когда вооруженные силы СССР в очередной раз были использованы не для защиты от внешней агрессии, а против собственного народа, фиктивность суверенных прав союзных республик.

После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к политическому руководству, событиям Кровавого января была дана полная политико-правовая оценка.

Хотя до сих пор виновники этой трагедии так и не понесли наказания.

1news.az