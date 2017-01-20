Трагедия 20 Января вписана в кровавую память нашего народа как страница скорби и грусти, гордости и героизма. Ночь с 19 на 20 января 1990 года кровью шехидов была написана новая история Азербайджана. 20 Января вошел в героическую летопись нашего народа как одна из ярчайших страниц.

20 января с раннего утра начался многолюдный поток в Шехидляр хиябаны. Жители Баку чтут память героев, покоящихся в этом священном месте, выполняют свой гражданских долг. Среди посетителей мемориального комплекса можно встретить и гостей столицы, и людей, приехавших из регионов.

Хотя от этой страшной трагедии, являющейся одной из самых кровавых событий XX века, прошло 27 лет, события той страшной ночи не забыты и навечно вписаны в кровавую память нашего народа. В ночь с 19 на 20 января 1990 года наши шехиды открыли первую тропу на пути к свободе. За восстановление нашей государственной независимости, за нашу свободу мы, в первую очередь, обязаны им.

Мирные жители, разгневанные территориальными притязаниями Армении против Азербайджана, покровительством ей бывшего руководства СССР, предательством местного руководства, и вышедшие на улицы и площади Баку, чтобы выразить протест этой несправедливости, в январские дни 1990 года подверглись кровавой расправе. Армейские части, введенные в Азербайджан по указанию руководства бывшего СССР, беспощадно уничтожили 147 гражданских лиц в столице, пригородных поселках и районах. Во время событий были ранены 744 невинных людей. Потерявшие человеческий облик военные преступники никого не жалели, обстреливали даже машины скорой медицинской помощи.

На утро кровавой январской трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев, подвергая свою жизнь опасности, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, разделил скорбь нашего народа и выступил с заявлением, решительно осуждающим кровавую акцию, осуществленную в нашей республике коммунистическим режимом. Этот шаг великого лидера придал нашему народу силу, стал для него опорой и поддержкой.

Впоследствии, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев пришел к руководству страны, событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне. Были предприняты последовательные шаги для увековечения памяти шехидов. Указами и распоряжениями великого лидера Шехидляр хиябаны был реконструирован, здесь был создан величественный мемориальный комплекс «Вечный огонь», 20 Января объявлено всенародным Днем скорби, учреждено почетное звание «Шехид 20 Января», усилены социальная защита, пенсионное обеспечение лиц, ставших инвалидами во время событий 20 Января.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева, верного политике общенационального лидера Гейдара Алиева, Шехидляр хиябаны был реконструирован и благоустроен на высоком уровне как единый комплекс. Одновременно, по поручению главы государства в Баку, на кругу «20 Января» был возведен мемориальный комплекс.

Инвалиды и семьи шехидов 20 Января окружены всесторонней заботой государства. Для реабилитации инвалидов в республике созданы новые оздоровительные центры. Инвалиды и семьи шехидов 20 Января обеспечены жильем за счет государственного бюджета. Инвалидам предоставлены легковые автомобили, семьям шехидов назначена Президентская пенсия.

Указом главы государства от 16 января 2016 года были повышены пенсии лиц, ставших инвалидами во время событий 20 Января. Членам семей шехидов, не имеющим права на получение трудовой пенсии, назначены социальные пособия. Ежегодно в связи с годовщиной трагедии 20 Января инвалидам и семьям шехидов 20 Января выделяется единовременная материальная помощь.

Сегодня люди посещают Шехидляр хиябаны, являющееся священным местом для нашего народа. Видя, как люди идут сюда нескончаемым потоком, еще раз вспоминаешь слова общенационального лидера Гейдара Алиева: «Погибшие во время трагедии 20 Января – народные герои, герои нашей нации. Их гибель является большой утратой для нас, для нашего народа. Вместе с тем, они стали шехидами, и это – символ героизма нашего народа. Кровь, пролитая в ту ночь, - это кровь на нашем национальном флаге, свидетельствующем о независимости Азербайджана».

… Люди бесконечным потоком приходят на Шехидляр хиябаны, являющееся священным местом поклонения нашего народа, на могилы шехидов возлагаются алые гвоздики. Это – яркое олицетворение уважения и почтения светлой памяти отважных сынов Родины.

АЗЕРТАДЖ