В Университете Престон в Исламабаде состоялся семинар на тему «Черный Январь: От шехидства к независимости Азербайджана», посвященный 27-й годовщине трагедии 20 Января.

В семинаре приняли участие известные общественно-политические деятели, представители посольств и международных организаций, ученые, деятели культуры, ректора и студенты вузов, журналисты.

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде отметил, что в отношении азербайджанского народа, протестующего против проармянской политики руководства СССР, попыток передачи Армении Нагорного Карабаха и сохранения любой ценой Азербайджана в составе СССР, советские войска 19 января в ночь на 20 января 1990 года совершили кровавое преступление. Это кровавое преступление не смогло сломить волю азербайджанского народа, помешать установлению независимости, наш народ стал еще сильнее, еще плотнее объединился, и наконец, наша страна восстановила независимость.

Дипломат подчеркнул, что в то время правый голос Азербайджана, оказавшегося в информационной блокаде, благодаря протестам общенационального лидера Гейдара Алиева был доведен до международной общественности, внимание мирового сообщества было привлечено к этой резне.

Посол напомнил, что Пакистан – одна из первых стран мира, признавших независимость Азербайджана, выразил государству и народу Пакистана признательность за то, что по сей день не признает агрессорскую Армению как государство.

Известный дипломат и политический деятель, бывший министр иностранных дел Абдул Саттар сказал, что Азербайджан является одной из стран мира, которая обладает древней культурой, в то же время, является представителем исламской культуры. Он отметил, что азербайджанский народ с его большим культурным, научным и экономическим потенциалом, славившийся мудрыми руководителями, проявил огромную самоотверженность в борьбе за свободу. Оратор подчеркнул, что трагедия 20 Января не смогла сломить волю азербайджанского народа, однако обретший свою независимость Азербайджан, столкнулся с оккупацией Армении.

Ректор Университета Престон Абдул Басит, президент Института мира и дипломатических исследований Асиф Нур и другие отметили, что азербайджанский народ никогда не принимал рабства, политического и культурного господства иноземцев, сохранил свою культуру, язык и национальное достоинство, продолжил борьбу для восстановления достигнутой в 1918 году независимости, Советская империя, чтобы подавить именно это чувство свободы, учинила резню 20 Января, однако азербайджанский народ в 1991 году вновь обрел независимость.

На семинаре были даны ответы на вопросы, связанные с Азербайджаном и трагедией 20 Января, продемонстрирован документальный фильм о событиях Кровавого Января.

В фойе салона, где прошло мероприятие, были установлены фотостенды, отражающие события 20 Января, состоялась выставка также книг и буклетов различного содержания, наглядных материалов, связанных с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом.

АЗЕРТАДЖ