20 января активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) возложили цветы перед зданием посольства Азербайджана в России в память о жертвах 20 января 1990 года.

Член Правления АМОР Эмин Гаджиев поблагодарил молодёжь за неравнодушное отношение к истории своего народа и отметил, что эта дата оставила кровавый след в истории нашей страны и каждого из нас. И спустя 27 лет мы так же чтим память героев, отдавших свои жизни за нашу свободу. Доказательством этому является огромное количество людей, пришедших возложить цветы к мемориалам и памятным стендам с именами шахидов по всему миру.

Одно из таких мероприятий прошло сегодня в Москве с участием активистов АМОР.

Как сказал представитель АМОР, в такие дни мы должны быть вместе, независимо от нашего места проживания, должны помнить о наших шехидах, о людях погибших за независимость нашей Родины. Наша молодёжь не должна забывать о памятных датах, объединяющих азербайджанский народ.

«Сегодня перед нашей молодежью стоит большая и ответственная задача – по первому призыву Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева быть готовыми защитить нашу Родину и освободить оккупированные земли. Поэтому мы должны быть сплоченными и не должны забывать трагические и в то же время героические даты в истории нашей страны», - сказал Э.Гаджиев.

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