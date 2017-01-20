USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
Общество

Активисты АМОР почтили память жертв 20 Января - ФОТО 20.01.2017 20:00

20 января активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) возложили цветы перед зданием посольства Азербайджана в России в память о жертвах 20 января 1990 года.

Член Правления АМОР Эмин Гаджиев поблагодарил молодёжь за неравнодушное отношение к истории своего народа и отметил, что эта дата оставила кровавый след в истории нашей страны и каждого из нас. И спустя 27 лет мы так же чтим память героев, отдавших свои жизни за нашу свободу. Доказательством этому является огромное количество людей, пришедших возложить цветы к мемориалам и памятным стендам с именами шахидов по всему миру.

Одно из таких мероприятий прошло сегодня в Москве с участием активистов АМОР.

Как сказал представитель АМОР, в такие дни мы должны быть вместе, независимо от нашего места проживания, должны помнить о наших шехидах, о людях погибших за независимость нашей Родины. Наша молодёжь не должна забывать о памятных датах, объединяющих азербайджанский народ.

«Сегодня перед нашей молодежью стоит большая и ответственная задача – по первому призыву Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева быть готовыми защитить нашу Родину и освободить оккупированные земли. Поэтому мы должны быть сплоченными и не должны забывать трагические и в то же время героические даты в истории нашей страны», - сказал Э.Гаджиев.

АЗЕРТАДЖ

99количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
20 января 1990 года. Хроника преступления глазами жертв и очевидцев - ФОТОНа воровской пирушке у «Деда Хасана» присутствовал Серж Саргсян – ВИДЕОВ итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли шестерых выживших – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и голливудские актеры - ФОТОВ России вынесен приговор азербайджанцу, убившему молодую жену через неделю после свадьбы – ФОТО – ВИДЕО«Будь моя воля, я сделал бы это снова»: «Стамбульский террорист» ничуть не сожалеет о содеянном - ФОТОСоветские десантники вспоминают 20 января: «Разведроты разогнали два блока азеров и дали дорогу полку на Баку…»Горбачева вызывают в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни, от допроса в Баку он уклоняетсяВ Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 январяВ Москве задержан вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 января20:00 Активисты АМОР почтили память жертв 20 Января - ФОТО19:33 Обама и Трамп встретились у Белого дома - ФОТО - ВИДЕО19:12 В Таджикистане почтили память жертв трагедии Черного Января - ФОТО18:50 Обама покинул кабинет президента США - ВИДЕО18:19 В Баку водитель насмерть сбил пешехода17:57 На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,817:40 За прошедшие сутки в Азербайджане совершено почти 100 преступлений17:15 В Лос-Анджелесе отмечена годовщина трагедии Кровавого января - ФОТО16:56 Чистая победа Джабраила Гасанова в Индии – ВИДЕО16:33 Обсуждение конституционной реформы в парламенте Турции перешло в рукопашную схватку - ФОТО - ВИДЕО16:12 В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 января – ФОТОРЕПОРТАЖ15:47 Беларусь решила экстрадировать блогера Лапшина в Азербайджан15:38 В России вынесен приговор азербайджанцу, убившему молодую жену через неделю после свадьбы – ФОТО – ВИДЕО15:19 В итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли шестерых выживших – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО15:13 Заур Сванадзе: «Некоторые молодые игроки сыграли хорошо»