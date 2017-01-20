В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялось мероприятие, посвященное 27-й годовщине трагедии 20 Января.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур Таджикистана, члены правительства, руководители аккредитованных в стране дипломатических представительств, деятели науки, культуры и искусства, руководители высших учебных заведений, журналисты.

В фойе посольства был установлен фотостенд, отражающий события 20 Января, участникам были розданы информационные сборники, подготовленные на азербайджанском, русском, английском и таджикском языках.

Вначале был показан документальный фильм о событиях 20 Января, минутой молчания была почтена память наших шехидов.

Посол Аббасали Гасанов подробно проинформировал о трагедии 20 Января. Было сообщено, что автором этой кровавой акции, совершенной против мирных жителей Баку, был руководитель СССР Михаил Горбачев и окружающие его проармянские силы. По указанию М.Горбачева советская армия применила оружие против собственных безоружных граждан. Основная цель его коварства заключалась в том, чтобы, учинив резню 20 Января, сломить волю азербайджанского народа и подарить армянам Нагорный Карабах. Народ в очередной раз вышел на улицы и площади города, чтобы выразить протест против насильственного отторжения азербайджанских земель в пользу Армении, а руководство СССР расправилось с народом. Однако не удалось сломить решимость, солидарность нашего народа, задушить его мечту о независимости.

Посол отметил, что великий лидер Гейдар Алиев после возвращения во второй раз к политическому руководству в Азербайджане принял важные меры для защиты независимости страны, создания сильного государства, а сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает работу укреплению нашего государства.

А.Гасанов сказал, что Азербайджан сегодня стремительно развивается, по своим экономическим показателям стала лидирующим государством региона.

Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов осудил акты насилия, совершенные в Баку во время событий 20 Января, и сообщил, что подобный кровавый акт был также учинен 16 декабря 1986 года в Алматы. По указанию Михаила Горбачева в Алматы было беспощадно убито более 20 человек, имелись многочисленные раненые.

АЗЕРТАДЖ