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Общество

За прошедшие сутки в Азербайджане совершено почти 100 преступлений 20.01.2017 17:40

Министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана 19 января было зарегистрировано 98 преступлений.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, из них 31 раскрыто по горячим следам.

Задержаны 18 человек, находившихся в розыске по различным статьям Уголовного кодекса. Они переданы следственным органам.

На дорогах республики произошло 7 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, 9 получили травмы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 15 преступлений, связанных с наркотиками, и один факт незаконного хранения оружия.

За совершенные преступления задержаны 52 человека.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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